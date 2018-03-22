FETÖ’den adliyeye sevk edilen iş adamı serbest bırakıldı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iş adamı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Cumartesi günü iş adamı Mustafa A.’yı gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Mustafa A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nölebçi manhkemeye sevk edilen Mustafa A., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mustafa A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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