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FETÖ'den aranan 2 kişi, aileleriyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 13:39 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan 2 kişi, çocuklarının da aralarında bulunduğu aile fertleriyle Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan 2 kişi, çocuklarının da aralarında bulunduğu aile fertleriyle Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Edirne 54'nücü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları' askerleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü çocuk 8 kişiyi yakaladı. Yapılan araştırmada bu kişilerin Ali T. ile eşi Ayşe T., çocukları B.C.T., G.T. ve İbrahim A. ile eşi Nilüfer A., çocukları A.N.A., S.A. olduğu belirlendi. Ali T. ve İbrahim A. hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüte üye olmak' suçundan arama kararı olduğu tespit edildi. Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

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