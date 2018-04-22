FETÖ'den aranan çift, yol kontrolünde yakalandı (2)

ARANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince durdurulan ticari araçta yakalanan ve FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlenen F.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Öğretmen eşi E.Y. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
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