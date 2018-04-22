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FETÖ'den aranan çift, yol kontrolünde yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 20:32 | Son Güncelleme

ARANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI Tekirdağ'da jandarma ekiplerince durdurulan ticari araçta yakalanan ve FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlenen F.Y.

ARANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince durdurulan ticari araçta yakalanan ve FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlenen F.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Öğretmen eşi E.Y. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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