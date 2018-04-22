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FETÖ'den aranan çift, yol kontrolünde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerince kurulan kontrol noktasındaki uygulamada, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arama kararı bulunan F.Y.

FETÖ'den aranan çift, yol kontrolünde yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerince kurulan kontrol noktasındaki uygulamada, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arama kararı bulunan F.Y. ve eşi E.Y., yakalanarak gözaltına alındı.
Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara karayolu üzerinde kontrol noktası kurarak araçlar ve sürücüleri üzerinde uygulama yaptı. Jandarma ekiplerince şüpheli görülen bir ticari araç durduruldu. Araçta bulunan F.Y. ve eşi E.Y.'nin Ankara 25'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. Gözaltına alınan F.Y. ve Kayseri'de kız öğrenci yurdunda öğretmenlik yaptığı öne sürülen eşi E.Y., Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. FETÖ şüphelisi çiftin işlemlerinin ardından Ankara'ya teslim edileceği belirildi. Soruşturma sürüyor.

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