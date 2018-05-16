FETÖ'den aranan eski albay sahte kimlikle yakalandı

Selda Hatun TAN- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski Deniz Albay Erdoğan Şimşek, jandarma operasyonuyla yakalandı. Bıyık bırakan ve sahte kimlik kullanan Şimşek, soruşturma kapsamında Ankara'ya gönderildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski Deniz Albay Erdoğan Şimşek'i düzenlenen operasyonla Körfez ilçesinde yakaladı. Meslekten ihraç edilen Şimşek'in bir süredir İlimtepe Mahallesi'ndeki evde saklandığı belirlendi. Jandarma ekipleri, Şimşek'i kullandığı otomobille İlimtepe Mahallesi'nde durdurdu. Şimşek'in üzerinden 'Erdoğan Özcan' adına düzenlenen, bıyık bıraktığı fotoğrafının bulunduğu kimlik çıktı. Ankara 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Erdoğan Şimşek, soruşturma kapsamında Ankara'ya gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!
Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar
Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum