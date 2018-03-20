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FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü Ankara’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 17:50 | Son Güncelleme

Hakkında yakalama kararı bulunan eski Erzurum Emniyet Müdürü Halil Turgut Yıldız, FETÖ’nün “gaybubet” evinde yakalandı.Başkent’te, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Erzurum Emniyet Müdürü Halil Turgut Yıldız’ın Ankara’da olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Hakkında yakalama kararı bulunan eski Erzurum Emniyet Müdürü Halil Turgut Yıldız, FETÖ’nün “gaybubet” evinde yakalandı.
Başkent’te, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Erzurum Emniyet Müdürü Halil Turgut Yıldız’ın Ankara’da olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde Halil Turgut Yıldız’ın Çankaya ilçesinde bir evde bulunduğunu belirleyen polis ekipleri eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucu Yıldız, FETÖ’nün “gaybubet” evinde yakalanarak gözaltına alındı.

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