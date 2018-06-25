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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü, oy kullandıktan sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 00:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'den ihraç edilen emniyet müdürü M.Ş., oy kullandıktan sonra yakalanıp gözaltına alındı.

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'den ihraç edilen emniyet müdürü M.Ş., oy kullandıktan sonra yakalanıp gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen, hakkında Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliğince arama ve yakalama kararı çıkartılan Antalya eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü M.Ş., Döşemealtı ilçesinde oy kullandıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Gözaltına alınan M.Ş., İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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