HABER

FETÖ’den aranan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 10:21 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, 'gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda yakalandı.

FETÖ’den aranan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, 'gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda yakalandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentteki 'gaybubet evleri' belirlendi. Başsavcılık kararı ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri tarafından gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi FETÖ firarisi Mehmet Kaya’ın da aralarında bulunduğu 21 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan Mehmet Kaya ve diğer şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Ankara'yı hareketlendirecek 'Afrin öncesi-Afrin sonrası' anketi! Abdulkadir Selvi yazdı

Ankara'yı hareketlendirecek 'Afrin öncesi-Afrin sonrası' anketi! Abdulkadir Selvi yazdı

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni doğan bebek cinayetinde anne de tutuklandı 

Yeni doğan bebek cinayetinde anne de tutuklandı 

Güvenlik kulübesi alev alev yandı

Güvenlik kulübesi alev alev yandı

Kamyonet takla attı: 3 yaralı

Kamyonet takla attı: 3 yaralı

Erzincan’da 178 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan’da 178 kaçak göçmen yakalandı

Lüks otomobilde ölüme terk edildiler

Lüks otomobilde ölüme terk edildiler

Borçları yüzünden banka soyan zanlı tutuklandı

Borçları yüzünden banka soyan zanlı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.