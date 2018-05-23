HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FETÖ'den aranan eski kaymakam tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 22:23 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitmek üzere 5'i çocuk, 3'ü kadın toplam 12 kişiyle birlikte bindiği fiber teknede yakalanan ve FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen Kırşehir'in Boztepe ilçesi eski Kaymakamı Cihan Kayaalp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.  Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri, FETÖ/PDY üyesi bir grubun kaçak yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalıştığı ihbarı üzerine geçen Pazar günü sabah saatlerinde harekete geçti.

FETÖ'den aranan eski kaymakam tutuklandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitmek üzere 5'i çocuk, 3'ü kadın toplam 12 kişiyle birlikte bindiği fiber teknede yakalanan ve FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen Kırşehir'in Boztepe ilçesi eski Kaymakamı Cihan Kayaalp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri, FETÖ/PDY üyesi bir grubun kaçak yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalıştığı ihbarı üzerine geçen Pazar günü sabah saatlerinde harekete geçti. Bindikleri tekne ile denize açılan grubu, Sahil Güvenlik ekipleri Güvercinada açıklarında durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde grubun, FETÖ/PDY üyesi oldukları şüphesiyle arananlardan oluştuğu ortaya çıktı. Teknede, aralarında Kırşehir'in Boztepe ilçesi eski kaymakamı Cihan Kayaalp, eski Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi Abdurrahman Fatih ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Müfettişi Muhammet Eroğlu'nun da bulunduğu belirlendi. 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alınırken, 5 çocuk da aileleriyle birlikte kaldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Boztepe ilçesi eski kaymakamı Cihan Kayaalp bugün sevk edildiği adliyede tutuklanırken, diğer şüphelilerin ise emniyetteki sorguları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

FETÖ'den aranan eski kaymakam tutuklandı

PARTNERYırtık pantolonu giyince bu hale geldiYırtık pantolonu giyince bu hale geldi
İş yerinde çıkan yangın bitişikteki dükkanlara da sıçradıİş yerinde çıkan yangın bitişikteki dükkanlara da sıçradı
Gayrimenkul dolandırıcılığına 12 tutuklamaGayrimenkul dolandırıcılığına 12 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK, Erciyes 2018 Hava İndirme Tatbikatı görüntülerini paylaştı

TSK, Erciyes 2018 Hava İndirme Tatbikatı görüntülerini paylaştı

Batman-Ankara uçağının kalkışı sırasında yıldırım düştü

Batman-Ankara uçağının kalkışı sırasında yıldırım düştü

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Havalar nasıl olacak?

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Havalar nasıl olacak?

Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.