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FETÖ’den aranan eski TRT yapımcısı Bodrum’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 15:02 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önce açığa alınan ve daha sonra KHK ile meslekten ihraç edilen eski TRT yapımcısı, Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın İstanköy Adası’na kaçma hazırlığındayken yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, edindikleri istihbarat sonucu yürütülen çalışmada ilçe merkezinde bir otele operasyon düzenledi.

FETÖ’den aranan eski TRT yapımcısı Bodrum’da yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önce açığa alınan ve daha sonra KHK ile meslekten ihraç edilen eski TRT yapımcısı, Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın İstanköy Adası’na kaçma hazırlığındayken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, edindikleri istihbarat sonucu yürütülen çalışmada ilçe merkezinde bir otele operasyon düzenledi. Otelde yapılan aramada FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında arama karası bulunan eski TRT yayın ve yapım görevlisi E.D. yakalandı. Yunanistan’ın İstanköy Adası’na kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen E.D’nin 25 Temmuz sonrası açığa alındığı ve daha sonra KHK ile meslekten ihraç edildiği belirlendi. Gözaltına alınan E.D’nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya sevk edileceği öğrenildi.

FETÖ’den aranan eski TRT yapımcısı Bodrum’da yakalandı

FETÖ’den aranan eski TRT yapımcısı Bodrum’da yakalandı

FETÖ’den aranan eski TRT yapımcısı Bodrum’da yakalandı

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