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FETÖ’den aranan firari Albay KKTC’de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 01:05 | Son Güncelleme

Türkiye’de, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan firari Albay S.C.

Türkiye’de, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan firari Albay S.C. Girne’de yakalandı.
KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türkiye’de aranan ve 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen Albay S.C. (47), eşi A.C. (41) ve 3 çocuğu ile birlikte Girne’de tespit edilerek tutuklandı. Albay S.C.’nin KKTC’deki işlemlerinin ardından Türkiye’ye teslim edileceği belirtildi.

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