FETÖ’den aranan firari karı-koca yakalandı

Kayseri’de FETÖ soruşturması çerçevesinde firari olarak aranan karı-koca TEM polisi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde firari durumunda olan F.Ç. ve S.Ç. yapılan çalışmalar sonrasında yakalandı.
Gözaltına alınan karı-koca hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
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