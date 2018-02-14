FETÖ’den aranan firari karı-koca yakalandı

Kayseri’de FETÖ soruşturması çerçevesinde firari olarak aranan karı-koca TEM polisi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde firari durumunda olan F.Ç. ve S.Ç. yapılan çalışmalar sonrasında yakalandı.

Gözaltına alınan karı-koca hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.