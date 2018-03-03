FETÖ’den aranan firari savcı Aksaray’da yakalandı

İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı, Aksaray’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Ersan Y’nin Aksaray’ın Aratol Mahallesi’nde babasına ait evde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, Ersan Y’yi evin bahçesinde park halindeki 68 HC 332 plakalı otomobilin içinde yakaladı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ersan Y’nin hakim olan eşinin de daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.