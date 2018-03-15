FETÖ’den aranan karı-koca gaybubet evinde yakalandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Samsun bölge öğrenci sorumlusu olarak faaliyet gösterip ByLock kullanan kadın ile yine ByLock kullanan kocası saklandıkları gaybubet evinde gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün bayan yapılanmasında sözde Samsun bölge öğrenci sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Bylock kullandığı iddia edilen firari sanık Ragibe Ö. ile Kavak Cumhuriyet Savcılığı tarafından aranan ve ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen kocası Ahmet Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde saklandıkları gaybubet evinde yakalanan karı-kocanın ayrıca FETÖ’nün kurumlarında görev yaptıkları öğrenildi. Yapılan aramalarda karı-koca ile birlikte 1 adet sahte ehliyet ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
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