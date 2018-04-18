FETÖ’den aranan karı-koca gaybubet evinde yakalandı

koca yakalandı. Şüphelilerin saklandıkları evde 15 bin 730 euro ve 2 bin 700 lira para, 6 adet cep telefonu ve 2 adet tablet ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve istihbarat ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, kapatılan Başarı Üniversitesinin idari kadrosunda yer alan Soner ve eşi Gülhan K.’nın saklandığı gaybubet evi tespit edildi. FETÖ’nün Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan gaybubet evine operasyon yapan ekipler, FETÖ şüphelisi çifti gözaltına aldı. Ekiplerin hücre evinde yaptıkları aramalarda, 15 bin 730 euro ve 2 bin 700 lira para, 6 adet cep telefonu ve 2 adet tablet ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.