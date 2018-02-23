FETÖ’den aranan karı-koca örgütün gaybubet evinde yakalandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan karı-koca örgütün gaybubet evinde yakalandılar.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan meslekten ihraç edilen öğretmen Mehmet Çoban ile eşi Büşra Çoban’ı Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde gece düzenlenen operasyonla saklandıkları örgütün gaybubet evinde yakalayarak gözaltına aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin nokta tespiti sonucu düzenlenen operasyonda Büşra Çoban’ın sahte kimlikle yakalandığı ve karı-kocada örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock bulunduğu öğrenildi. Mehmet Çoban’ın ise aynı zamanda FETÖ’nün polis okulu öğrencilerinin sohbet abilerinin sorumlusu olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.
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