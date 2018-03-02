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FETÖ’den aranan şahıs Samsun’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 17:40 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Çorum 2.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir kişi Samsun’da yakalandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çorum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından arandığı öğrenilen A.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerinin takibi sonucu İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. A.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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