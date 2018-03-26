FETÖ'den gözaltına alınan 10 asker daha adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Oktay Y., Ahmet Ö., Ufuk K., Esat A., Bilal E., Ahmet G., Abdullah S., Süleyman Ş., Tayfun Ö. ve Necmettin S. adliyeye gönderildi. Ahmet Ö ise savcılıkla serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ufuk K., Bilal E. ve Ahmet G. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.