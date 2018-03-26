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FETÖ'den gözaltına alınan 10 asker daha adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 12:23 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, askeri personele yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 10’u daha adliyeye sevk edildi.

FETÖ'den gözaltına alınan 10 asker daha adliyede

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, askeri personele yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 10’u daha adliyeye sevk edildi. Daha önce de 9 şüpheli adliyeye çıkarılmıştı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 85 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'nce (KOM), 20 Mart'ta Kayseri merkezli 18 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kişi yakalandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 kişi, geçen günlerde adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 34 şüpheliden 10’u daha Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

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FETÖ'den gözaltına alınan 10 asker daha adliyedeFETÖ'den gözaltına alınan 10 asker daha adliyedeFETÖ'den gözaltına alınan 10 asker daha adliyede

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