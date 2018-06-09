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FETÖ'den gözaltına alınan 13 astsubay, itirafçı olunca serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 19:23 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ merkezli 12 ilde yapılan operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları öne sürülen 13 astsubay, sevk edildikleri adliyede 'Etkin pişmanlık hükümlerinden' yararlanarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den gözaltına alınan 13 astsubay, itirafçı olunca serbest bırakıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 12 ilde yapılan operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları öne sürülen 13 astsubay, sevk edildikleri adliyede 'Etkin pişmanlık hükümlerinden' yararlanarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen 1 Haziran'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Ankara, Siirt, Hakkari, Şırnak, Trabzon, Osmaniye, Kayseri, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 13 ayrı adrese yapılan operasyonda Kara ve Hava Kuvvetleri'ne mensup 13 astsubay gözaltına alındı.
FETÖ'nün 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak iletişim kurduğu öne sürülen şüphelilerin, getirildikleri Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanarak dün adliyeye sevk edildi. Burada sorgulanan 13 şüpheli 'Etkin pişmanlık hükümlerinden' yararlanmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine şüpheliler, sorgularının ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ'den gözaltına alınan 13 astsubay, itirafçı olunca serbest bırakıldıFETÖ'den gözaltına alınan 13 astsubay, itirafçı olunca serbest bırakıldıFETÖ'den gözaltına alınan 13 astsubay, itirafçı olunca serbest bırakıldı

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