FETÖ’den gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi

Çorum’da terör örgütü FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4’ü kadın 13 zanlı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olan Zaman Gazetesinin kapatılmasını protesto için Çorum Adliyesi önünde yapılan eylemlere katılan kişilere yönelik soruşturmada haklarında başka deliller de elde edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.
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