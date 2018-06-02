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FETÖ'den gözaltına alınan 2 astsubaydan 1'i tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 13:04 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 astsubaydan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 astsubaydan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçen çarşamba günü düzenledikleri operasyonda, daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile açığa alınan astsubaylar Bülent A. ile Hasan Ö.'yü, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hasan Ö., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, Bülent A. ise adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

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