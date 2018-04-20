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FETÖ’den gözaltına alınan 20 asker adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde Batman merkezli 8 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 asker adliyeye sevk edildi.Batman’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 12 Nisan’da 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınan 20 askerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemi tamamlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde Batman merkezli 8 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 asker adliyeye sevk edildi.
Batman’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 12 Nisan’da 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınan 20 askerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemi tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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