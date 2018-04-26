HABER

FETÖ'den gözaltına alınan 41 askerin sorgusu sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 12:24 | Son Güncelleme

AKSARAY merkezli 25 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 askerin sorgusu sürüyor.

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY merkezli 25 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 askerin sorgusu sürüyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 1’i emekli 2 yarbay, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 1’i ihraç 34 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 41 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine dün 25 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 41 asker, sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Saadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif ŞenerSaadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!
Eski Bakan İYİ Parti'ye katılıyorEski Bakan İYİ Parti'ye katılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.