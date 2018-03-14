FETÖ’den gözaltına alınan 57 kişiden 24’ü tutuklandı

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 57 kişiden 24’ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Şubat tarihinde düzenlediği operasyon ile 57 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında askerlerin de bulunduğu 24 şüpheli tutuklanırken, 33’ü ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.