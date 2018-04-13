FETÖ’den gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

FETÖ/PDY terör örgütünün Adıyaman esnaf mütevelli oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün esnaf mütevellisine yönelik operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Kadir A., Nevzat T., Erdal T., Hüseyin A., Ali Ç. ve Nevzat Y. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.