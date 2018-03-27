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FETÖ’den gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 09:55 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 18 ilde askeri personele yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 7’si adliyeye sevk edildi.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde ’mahrem imamları’nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurdukları belirlendi.

FETÖ’den gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 18 ilde askeri personele yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 7’si adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde ’mahrem imamları’nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurdukları belirlendi. Örgüt faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 38’i daha önce FETÖ’den işlem yapılan, 2’si ihraç, 2’si emekli, 6’sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, 37’si muvazzaf olmak üzere 85 askeri personel hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 7’si, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabip’te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

FETÖ’den gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

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