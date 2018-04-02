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FETÖ’den gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 10:17 | Son Güncelleme

Hakkari merkezli 10 ilde polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında daha önceden KHK ile görevden alınan emniyet amiri ile komiserlerin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar devem ediyor.

Hakkari merkezli 10 ilde polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında daha önceden KHK ile görevden alınan emniyet amiri ile komiserlerin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar devem ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 23.03.2018 günü Hakkâri merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon illerinde; Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne yönelik yürütmüş olduğu soruşturmalar kapsamında Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Bylock isimli programı kullandığı belirlenen ve daha önceden ilgili KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünce ihraç edilen, aralarında rütbeli (emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısı) emniyet personelinin de yer aldığı 12 şahsa yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyon neticesinde 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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