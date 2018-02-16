FETÖ’den gözaltına alınan araştırma görevlisi adliyeye sevk edildi

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan araştırma görevlisi polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde araştırma görevlisi olarak görev yaparken Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim E.(30), polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İbrahim E.’nin örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock kullandığı ileri sürüldü.
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