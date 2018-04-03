HABER

FETÖ'den gözaltına alınan baba-oğul serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

SAMSUN'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınan emekli polis ile üniversite öğrencisi oğlu, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den gözaltına alınan baba-oğul serbest

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınan emekli polis ile üniversite öğrencisi oğlu, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emekli polis Mehmet Selçuk Ö. (49) ve 'Bylock' kullancısı olduğu öne sürülen oğlu Muhammet Ali Ö.'yü (22) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve oğlu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mehmet Selçuk Ö. (49) ile oğlu Muhammet Ali Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Rusya'dan çok sert çıkış!Rusya'dan çok sert çıkış!
Cumhurbaşkanı Erdoğan türkü söyledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan türkü söyledi!
Partinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varızPartinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarihi handa korkunç olay!

Tarihi handa korkunç olay!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

Pes dedirten olay! Ankara'yı birbirine kattılar!

Pes dedirten olay! Ankara'yı birbirine kattılar!

Bu son görüntüsü oldu... İstanbul'da tanker dehşeti!

Bu son görüntüsü oldu... İstanbul'da tanker dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.