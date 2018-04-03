FETÖ'den gözaltına alınan baba-oğul serbest

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınan emekli polis ile üniversite öğrencisi oğlu, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emekli polis Mehmet Selçuk Ö. (49) ve 'Bylock' kullancısı olduğu öne sürülen oğlu Muhammet Ali Ö.'yü (22) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve oğlu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mehmet Selçuk Ö. (49) ile oğlu Muhammet Ali Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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