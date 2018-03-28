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FETÖ'den gözaltına alınan doktor, adli kontrolle serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:35 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, nöroloji doktoru Metin G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den gözaltına alınan doktor, adli kontrolle serbest

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, nöroloji doktoru Metin G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, dün Canik ilçesinde özel bir hastanede nöroloji doktoru olarak görev yapan Metin G.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen Metin G., nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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