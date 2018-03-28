FETÖ’den gözaltına alınan doktora adli kontrol

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir doktor çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastanede nöroloji doktoru olduğu öğrenilen M.G.’yi dün akşam gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Doktor M.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.