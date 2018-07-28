HABER

FETÖ'den gözaltına alınan eski başkan adli kontrolle serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 09:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Korkuteli eski Belediye Başkanı Hasan Gökce, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den gözaltına alınan eski başkan adli kontrolle serbest

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Korkuteli eski Belediye Başkanı Hasan Gökce, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Korkuteli eski Belediye Başkanı Hasan Gökce, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonla Alanya ilçesinde gözaltına alındı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek işlemleri yapılan Gökce, dün öğleden sonra adliye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Gökce, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
VEKİLLİK İÇİN İSTİFA ETMİŞTİ
Korkuteli'de 2 dönem MHP'den belediye başkanlığı yapan Hasan Gökce, geçen yıl Temmuz ayında MHP'den ihraç edilmişti. Daha sonra İYİ Parti'ye katılan Hasan Gökce, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa etmiş, ancak aday gösterilmemişti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBattal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!Battal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!
Esenyurt'ta Yeşilçam rüzgarıEsenyurt'ta Yeşilçam rüzgarı
Kazada Almina bebek öldü; annesi, babası ve ağabeyi yaralıKazada Almina bebek öldü; annesi, babası ve ağabeyi yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

İstanbul Avcılar’daki çuvala bağlı bulunan cesetten kayınpeder cinayeti çıktı! Katil gelini ve arkadaşı çıktı!

İstanbul Avcılar’daki çuvala bağlı bulunan cesetten kayınpeder cinayeti çıktı! Katil gelini ve arkadaşı çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.