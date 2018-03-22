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FETÖ’den gözaltına alınan iş adamı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 11:40 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş adamı adliyeye sevk edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Cumartesi günü iş adamı Mustafa A.’yı gözaltına aldı.

FETÖ’den gözaltına alınan iş adamı adliyeye sevk edildi

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş adamı adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Cumartesi günü iş adamı Mustafa A.’yı gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Mustafa A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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