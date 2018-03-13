HABER

FETÖ’den gözaltına alınan iş adamına adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 23:08 | Son Güncelleme

Samsunda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir iş adamı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan işadamı Harun A.(49) polisteki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsunda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir iş adamı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan işadamı Harun A.(49) polisteki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Harun A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı!
Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!
ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman’da ruhsatsız tabanca ve esrar operasyonu

Karaman’da ruhsatsız tabanca ve esrar operasyonu

Yedikleri yemekten zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu

Yedikleri yemekten zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu

Kocaeli’de elektrikli bisikleti ile ters şeride giren gence otomobil çarptı

Kocaeli’de elektrikli bisikleti ile ters şeride giren gence otomobil çarptı

İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu: “Gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlattık”

İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu: “Gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlattık”

Üniversiteli genç kızın çantasını gasp etti, tutuklandı

Üniversiteli genç kızın çantasını gasp etti, tutuklandı

Samsun’da liseli genç intihar etti

Samsun’da liseli genç intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.