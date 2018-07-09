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FETÖ'den gözaltına alınan işadamı Mahmut Arslan ile kardeşi adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 02:16 | Son Güncelleme

MAHMUT ASLAN VE ÇALIŞANI TUTUKLANDI Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Arbel Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan ve çalışanı Davut K.

FETÖ'den gözaltına alınan işadamı Mahmut Arslan ile kardeşi adliyede (2)

MAHMUT ASLAN VE ÇALIŞANI TUTUKLANDI
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Arbel Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan ve çalışanı Davut K. tutuklandı. Arslan’ın kardeşi Hasan Arslan ile şirketin diğer çalışanı Bilal K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis Mahmut Arslan’ın diğer kardeşleri Hüseyin ve Ali Arslan’ı arıyor.

FOTOĞRAFLI

FETÖ'den gözaltına alınan işadamı Mahmut Arslan ile kardeşi adliyede (2)

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