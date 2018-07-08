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FETÖ'den gözaltına alınan işadamı Mahmut Arslan ile kardeşi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 11:21 | Son Güncelleme

MERSİN'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Arbel Gıda'nın sahiplerinden Mahmut Aslan ve kardeşi Hasan Arslan ile terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddia edilen 2 şirket çalışanı adliyeye sevk edildi.

FETÖ'den gözaltına alınan işadamı Mahmut Arslan ile kardeşi adliyede

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Arbel Gıda'nın sahiplerinden Mahmut Aslan ve kardeşi Hasan Arslan ile terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddia edilen 2 şirket çalışanı adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan işadamı Mahmut Arslan ile kardeşi Hasan Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi, otopark kısmından içeri alındı. Soruşturma kapsamında terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu öne sürülen 2 şirket çalışanı da Arslan kardeşlerle birlikte adliyeye sevk edildi.
Haklarında gözaltı kararı bulunan Hüseyin ve Ali Arslan kardeşler ise arama çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

FETÖ'den gözaltına alınan işadamı Mahmut Arslan ile kardeşi adliyedeFETÖ'den gözaltına alınan işadamı Mahmut Arslan ile kardeşi adliyedeFETÖ'den gözaltına alınan işadamı Mahmut Arslan ile kardeşi adliyede

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