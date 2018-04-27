FETÖ'den gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Soner K., polis tarafından örgütün gaybubet evinde, sahte kimlik, 15 bin 730 euro, 2 bin 700 TL ile 6 cep telefonu ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ile birlikte FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün kapatılan Canik Başarı Üniversitesi idari kadro çalışanı 'ByLock' kullanıcısı Soner K. ve yine 'ByLock' kullancısı eşi Gülhan K.'yı 18 Nisan Çarşamba günü örgütün Atakum ilçesi Yeni Mahalle'deki gaybubet evinde yakalandı. Polis evde yaptığı aramada Soner K.'yi sahte kimlik, eşini sahte ehliyet ile 15 bin 730 euro, 2 bin 700 TL para, 6 cep telefonu, 2 tablet ve çeşitli dijital metaryaller ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugü adliyeye sevk edilen şüpheli Soner K., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin eşi Gülhan K.'ye de mahkeme, ev hapsi cezası verdi.
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