FETÖ'den haklarında yakalama kararı bulunan çift tutuklandı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve 1 yıldır aranan Beytullah A. ile eşi Çiğdem A., Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yakalandı. Çift, getirildiği Aksaray'da tutuklandı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 1 yıl önce öğretmen çift Beytullah A. ve Çiğdem A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aksaray'daki adreslerinde bulunamayan çiftin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu sırada çift, mesleklerinden ihraç edildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çiftin Ankara'da olduğunu belirledi. Polis tarafından dün yapılan operasyonla Beytullah A. ile Çiğdem A., Şereflikoçhisar ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Aksaray'a getirilen çift, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi
Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum