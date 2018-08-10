FETÖ'den ihraç 10 komiser adliyeye sevk edildi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR merkezli 7 ilde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 10 komiser, adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 10 komiser hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ağustos'ta 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında, meslekten ihraç edilen 10 komiser yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirildikleri sırada ellerindeki çantalarla yüzlerini gizlemeye çalıştı. Şüphelilerin savcılık sorgularının sürdüğü belirtildi.
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