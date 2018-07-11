FETÖ'den ihraç edilen eski polislerden 4'ü adliyede

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmelerinden sonra gözaltına 5 eski polis memurundan 2'si kadın 4'ü, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.
Resmi Gazete'de 8 Temmuz günü yayımlanan, 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 polis memuru görevinden ihraç edildi. İhraç edilen eski polisler aynı gün Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden işlemleri tamamlanan M.S., Y.S., S.K. ve M.A.A. bu sabah adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
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