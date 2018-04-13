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FETÖ’den ihraç edilen Komiser Yardımcısı gerekli izinleri almadan tütün satarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde ihraç edilen Komiser Yardımcısı, 18 kilo tütün 130 paket dondurulmuş makaron ve TAPDK ibaresi olan 600 adet boş bandrol ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre Çocuk Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, gerekli izinleri almadan tütün sattığı belirlenen M.S.Y.’nin iş yerinde denetleme yaptı.

FETÖ’den ihraç edilen Komiser Yardımcısı gerekli izinleri almadan tütün satarken yakalandı

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde ihraç edilen Komiser Yardımcısı, 18 kilo tütün 130 paket dondurulmuş makaron ve TAPDK ibaresi olan 600 adet boş bandrol ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Çocuk Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, gerekli izinleri almadan tütün sattığı belirlenen M.S.Y.’nin iş yerinde denetleme yaptı. Yapılan denetlemelerde gerekli izinleri olmadığı belirlenen 18 kg tütün ve 130 paket doldurulmuş makaron ile 600 adet üzerinde TAPDK ibaresi olan boş bandrol ele geçirildi.
Yapılan incelemelerde M.S.Y.’nin daha önce Komiser Yardımcısı olduğu ve FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde meslekten ihraç edildiği belirlendi.

FETÖ’den ihraç edilen Komiser Yardımcısı gerekli izinleri almadan tütün satarken yakalandı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Birde sırıtıyor pislik..bunlarda nasıl bir yüz varmış?yüzdeğil keçe keçe..
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