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FETÖ'den ihraç polis, göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığı ihbarına giden polisin yakaladığı organizatör M.E.'nin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilişkisi nedeniyle görevinden ihraç edilen eski polis olduğu belirlendi.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığı ihbarına giden polisin yakaladığı organizatör M.E.'nin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilişkisi nedeniyle görevinden ihraç edilen eski polis olduğu belirlendi.
İki otomobille kaçak göçmenlerin taşındığı ihbarı alan polis ekipleri, Ayvalık ilçesi Yunus Emre Caddesi Cunda yolu üzerinde araçları durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 38 bin 200 euro ele geçirilirken, M.E. ve U.Ş. organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları devam eden şüphelilerden M.E.'nin, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle görevinden ihraç edilen polis memuru olduğu öğrenildi.

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