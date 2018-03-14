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FETÖ’den itirafçı oldu, cezası 7 yıldan 2 yıla düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 14:05 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ayrı ayrı dosyalarda yargılanan 3 sanıktan ikisi itirafçı oldu.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ayrı ayrı dosyalarda yargılanan 3 sanıktan ikisi itirafçı oldu. Etkin pişmanlıkta bulunan bir sanığın cezası 7 yıldan 2 yıl 2 aya, diğer itirafçı olan sanığın ise cezası 7 yıldan 3 yıl 9 aya kadar düştü.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve tek tek yargılanan sanıklardan Gümüşhane Kapalı Cezaevi’nde tutuklu kadın A.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile tutuksuz sanıklar C.T. ve Y.K. duruşma salonunda hazır bulundu.
Tutuksuz sanık Y.K. FETÖ’nün gizli iletişim ağı by lock programını kullanmadığını belirterek, beraatını istedi.
Tutuklu kadın A.K. ile tutuksuz sanık C.T. de etkin pişmanlıkta bulundukları savunmalarını mahkemeye sundular.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.K.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl, etkin pişmanlıkta bulunduğu ve duruşmadaki iyi hali gerekçesiyle cezasını 7 yıldan 3 yıl 9 aya düşürdü. Tutuksuz sanık C.T.’ye de aynı suçtan 7 yıl, etkin pişmanlık hükümlerince cezası 7 yıldan 2 yıl 2 ay 2 güne düşürüldü. Tutuksuz sanık Y.K. ise by lock kullandığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

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