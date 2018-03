FETÖ’den kapatılan Melikşah Üniversitesi Davası’nda karar

Kayseri’de 15 Temmuz sonrası FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Melikşah Üniversitesi’nin rektörü, akademisyenleri ve personelinin bulunduğu 4’ü tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, tutuksuz sanıklar eski Melikşah Üniversitesi rektörü Mahmut Dursun Mat’a 10 yıl, eski genel sekreter Veli Demirci’ye aynı suçtan 11 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutuklanmalarına hükmetti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tek tek dosyalarda görülen davalarda tutuklu sanık Onur Genç, tutuksuz sanıklar eski rektör Mahmut Dursun Mat, üniversite genel sekreteri Veli Demirci, Emin Emirza, Hayrettin Eren, Mustafa Yüzkırmızı, Hasan Güngör, Sema Babayiğit, Bilal Vatansever, Metin Mete Özbilen, Hüseyin Kalyoncu, Ahmet Uyar, Mustafa Yılmaz, Nihat Köroğlu, Abdullah Yuvacı, Necati Vapur, Doğan Bulut, Mehmet Evren Soylu, Naciye Oral ve Yücel Ceviz ile avukatlar hazır bulunurken, tutuksuz sanık Umut Hazar duruşmaya gelmedi.

Sanık ve avukatlarının mütalaaya ilişkin savunmalarını yaptılar.

7 Ağustos 2016’da gözaltına alınan ve 15 Ağustos 2016’da tutuklanan 11 Ocak’taki son celsede tahliye olan eski Melikşah Üniversitesi rektörü Mahmut Dursun Mat, "2013 yılında üniversiteye rektör olarak atandım. Memduh Boydak çok iyi maaş teklif edince kabul ettim. Bilirkişi raporu açıklayıcı değil, 10 dakikada insan bin defa by lock programına nasıl girer? Eagle kalıntısı ile ilgili olarak aynı anda yüklenip, kaldırılmış. Daha sonra 15 Temmuz hain darbeden 15 gün sonra yine yüklenmiş görünüyor. Bunu yapacak insanın kafayı yemiş olması gerekir. Maaşlar Bank Asya’ya yatırılırdı, ben maaşımı çeker, bir kısmını başka bankaya transfer ederdim. Niğde Üniversitesi’nde kadrolaşma yaptığım iddiaları yalandır. Evde bulunan iki Arapça kitap, yaklaşık bin kitabın arasında çıktı. Yasak kitap olduğunu bilmiyordum. Hakkımdaki iddiaların hiçbirinin doğru olmadığı ortaya çıktı. 18 ay hapiste yattım, alnımıza çalınan kara lekeden kurtulmak istiyorum” diye konuştu.

Eski Melikşah Üniversitesi genel sekreteri Veli Demirci ise “Üniversitedeki toplantıların dışında hiçbir toplantıya katılmadım. Kullandığım telefonda by lock çıktığını yeni öğrendim. Cihazı ve hattı o zaman üniversitenin Bilgi İşlem Merkezi zimmetle verdi. Kurum içinde kullanmamı söylediler. 15 Temmuz’dan sonra by lock adlı programı duydum, ben kullanmadım” dedi.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında tutuksuz 3 sanığın beraatına, rektörün de aralarında olduğu diğer sanıkların ise ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

ESKİ REKTÖR VE GENEL SEKRETER TEKRAR TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar eski Melikşah Üniversitesi rektörü Mahmut Dursun Mat’a ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 10 yıl, eski Melikşah Üniversitesi genel sekreteri Veli Demirci’ye aynı suçtan 11 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutuklanmalarına hükmetti. Tutuklu sanık Onur Genç’e 8 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca mahkeme, tutuksuz sanıklardan Yücel Ceviz’e 7 yıl 6 ay, Emin Emirza, Bilal Vatansever, Doğan Bulut’a ayrı ayrı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis, Necati Vapur, Naciye Oral, Umut Hazar, Hayrettin Eren, Mustafa Yüzükırmızı, Metin Mete Özbilen, Hüseyin Kalyoncu, Ahmet Uyar, Mustafa Yılmaz, Nihat Köroğlu’ya ise ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Sema Babyiğit, Abdullah Yuvacı ve Mehmet Evren Soylu’nun ise beraatına karar verildi.

11 Ocak’taki görülen celsede Mahmut Dursun Mat ve Veli Demirci tahliye olmuşlardı. Son verilen hapis cezaları ile iki sanık tekrar tutuklandılar.