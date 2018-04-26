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FETÖ’den mahkemeye çıkarılan 20 askerden 13’ü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 12:37 | Son Güncelleme

BATMAN (İHA)

BATMAN (İHA)

Gül, Erdoğan'ın karşısına çıkamaz! Gül, Erdoğan'ın karşısına çıkamaz!
AK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyorAK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyor
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