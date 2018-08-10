HABER

FETÖ'den meslekten ihraç 10 komiser adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 16:09 | Son Güncelleme

  AFYONKARAHİSAR merkezli 7 ilde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözalatına alınan meslekten ihraç edilen 10 komiser, adliyeye sevk edildi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA) AFYONKARAHİSAR merkezli 7 ilde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözalatına alınan meslekten ihraç edilen 10 komiser, adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 10 komiser hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Ağustos'ta 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında meslekten ihraç edilen 10 komiser yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirildikleri sırada ellerindeki çantalarla yüzünü gizlemeye çalıştı. Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.

PARTNERSırt ve bel ağrısı çekiyorsanız ilacınız bu haberde!Sırt ve bel ağrısı çekiyorsanız ilacınız bu haberde!
Kaybolan liseli 30 saat sonra ormanda bulunduKaybolan liseli 30 saat sonra ormanda bulundu
Köylerinin su altında kalacağı iddiasıyla yeni yol yapımına engel oldularKöylerinin su altında kalacağı iddiasıyla yeni yol yapımına engel oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Diğer Haberler
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.