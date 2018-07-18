FETÖ'den meslekten ihraç edilen öğretmen çift tutuklandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen çift, tutuklandı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla meslekten ihraç edilen öğretmenler G.A. ve Z.A., hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri Manisa’nın Salihli ilçesinde gözaltına aldı. Karabük'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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