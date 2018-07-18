HABER

FETÖ'den meslekten ihraç edilen öğretmen çift tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 00:08 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen çift, tutuklandı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen çift, tutuklandı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla meslekten ihraç edilen öğretmenler G.A. ve Z.A., hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri Manisa’nın Salihli ilçesinde gözaltına aldı. Karabük'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERSınır tanımıyorlar! Çok şaşıracaksınızSınır tanımıyorlar! Çok şaşıracaksınız
Karabük’te 3 kardeşin yaşadığı ev yandıKarabük’te 3 kardeşin yaşadığı ev yandı
İddiaya girip çıktıkları kale surlarında mahsur kaldılarİddiaya girip çıktıkları kale surlarında mahsur kaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

İstanbul'da çıplak adam dehşeti!

İstanbul'da çıplak adam dehşeti!

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.