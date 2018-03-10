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FETÖ'den örgüt mensuplarına 'etkin pişmanlık' talimatı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 12:35 | Son Güncelleme

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyanlarda yakalanan kişilere örgütün, 'Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanın' talimatı verdiği ortaya çıktı.

FETÖ'den örgüt mensuplarına 'etkin pişmanlık' talimatı

ADANA, (DHA)- ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyanlarda yakalanan kişilere örgütün, 'Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanın' talimatı verdiği ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY'ye yönelik geçen 2 Mart'ta Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Samsun ve Aydın'da operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i kadın, 21 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürülen şüphelilerin, söz konusu programı yakın akrabaları ve güvenini kazandıkları kişilerin üzerine aldıkları telefon hatlarına yükledikleri belirlendi. Bir şüphelinin de ByLock programını bakıcısı adına aldığı hatta yüklediği tespit edildi. Şüphelilerin sorgularında darbe girişimini FETÖ/PDY mensuplarının yaptığını söylediği öğrenildi.
'ETKİN PİŞMANLIK' TALİMATI
Soruşturma kapsamında şüphelilerin ByLock görüşmelerini inceleyen polis, mesajlarda, "Gözaltına alındığınız zaman artık etkinlik pişmanlıktan faydalanın ancak önce siz, sorguya alan polisi tartın. Sizin hakkınızda ne biliyor, ne öğrenmiş ise ona göre davranın. Yeni bilgiler vermeyin ancak açığa çıkmış bilgileri yeni bilgiler gibi onlara satın. Bu sayede tutuklanmayıp örgüt için çalışmaya devam edersiniz" talimatlarını ortaya çıkardı. Bu talimatın ardından şüphelilerin çoğunluğunun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği belirlendi. Diğer taraftan, etkin pişmanlıktan yararlanan bazı şüphelilerin verdiği bilgilerle örgütün 200 kişilik gizli yapılanmasının tespit edildiği kaydedildi.
Sorguları tamamlanan 2'si kadın, 9 kişi adliyeye sevk edildi. Kadın şüpheliler adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 7 kişi ise tutuklandı.

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FETÖ'den örgüt mensuplarına 'etkin pişmanlık' talimatı

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