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FETÖ'den tutuklu avukata 8 yıl 9 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 19:15 | Son Güncelleme

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de (FETÖ/PDY) davasında, KHK ile kapatılan Anadolu Hukukçular Derneği (AHUDER) üyesi avukatların da yer aldığı 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada sanık avukatlarından birine örgüt üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. FETÖ'den yargılanan karı-kocanın davası ise ertelendi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada AHUDER üyesi oldukları davadan tefrik edilen ve tek tek yargılanan tutuklu şüpheliler Ahmet Kemal Göncü ve Süleyman Gürkök ile tutuksuz sanık Sibel G. duruşmada hazır bulundu. FETÖ üyesi oldukları iddia edilen sanıkların son savunmaları alındı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. 15 aydır tutuklu bulunan Ahmet Kemal Göncü, cezaevi şartlarının zorluğundan bahsederek, "Benim arkamda duran kimse yok. Babam 80 yaşında ve ayakta zor duruyor. Bir çırpınış içindeyim. Tahliye olursam, en azından tanıkların dinlenmesini sağlayabilirim, bu şekilde de suçsuzluğumu ispat edebilirim. Suçsuzluğumu ispat etmek istiyorum. 40 yıldır bu vatanın başına bela olan PKK koğuşu bizim yanımızda yer alıyor. Onlar her hafta telefon görüşüne sahipken biz 2 hafta da bir görüşüyoruz. Ben, Gemlik İmam Hatip Lisesi'nin yanına eski parayla 1.5 trilyona cami, külliye ve kütüphane yaptırdım örgüt üyesi olsam bu parayı örgüte aktarırdım. Ben, suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanık Ahmet Kemal Göncü'ye, ‘Silahlı terör örgütü' üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Diğer tutuklu sanık Süleyman Gürkök ve tutuksuz yargılanan eşi Sibel G. hakkında da mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 8 Şubat'a erteledi.

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